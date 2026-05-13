Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (13)

A quarta-feira (13) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer deve registrar céu limpo e aberto ao longo de todo o período.

As temperaturas começam em torno dos 10°C nas primeiras horas, trazendo um ar gelado logo cedo, e sobem de forma gradual com a presença do sol, alcançando máxima de 21°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo agradável, favorecendo as atividades externas durante o dia.

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Não há previsão de chuva para hoje, com o acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. Os ventos sopram de forma leve, atingindo cerca de 7 km/h, o que mantém a estabilidade atmosférica em toda a região da cidade.

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