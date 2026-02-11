Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (11)

Durante a quarta-feira, o tempo segue quente em todo o estado, com ocorrência de chuvas rápidas e isoladas no período da tarde.

As pancadas tendem a ser mal distribuídas, intercaladas por períodos de melhoria, sem indicação de volumes expressivos na maior parte das regiões.

Em Apucarana, a quarta-feira (11), será de tempo firme e céu aberto, com a presença de nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 20 °C pela manhã e chegam a 30 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 51% a 97%.

