Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (11)

De acordo com o Simepar, o dia deve ter a presença de nuvens no céu

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.02.2026, 06:00:00 Editado em 10.02.2026, 09:41:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (11)
Autor Não há previsão de chuva para a cidade - Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

Durante a quarta-feira, o tempo segue quente em todo o estado, com ocorrência de chuvas rápidas e isoladas no período da tarde.

As pancadas tendem a ser mal distribuídas, intercaladas por períodos de melhoria, sem indicação de volumes expressivos na maior parte das regiões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Apucarana, a quarta-feira (11), será de tempo firme e céu aberto, com a presença de nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 20 °C pela manhã e chegam a 30 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 51% a 97%.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana chuvas isoladas clima quente notícias meteorológicas previsão do tempo umidade do ar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline