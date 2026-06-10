Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (10)

A quarta-feira (10) será marcada por tempo instável em Apucarana. O amanhecer terá forte presença de nebulosidade e chuva, que deve persistir durante boa parte do dia, mantendo o céu encoberto e o clima úmido em todo o município.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam em torno dos 14°C e apresentam pouca elevação devido à cobertura de nuvens, alcançando máxima de 17°C à tarde. A sensação será de frio e umidade, com ventos soprando a uma velocidade média de 12 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Há previsão de chuva expressiva, com acumulado de 23 milímetros e probabilidade de 100% de ocorrência. Diferente de pancadas isoladas, a tendência é de precipitação constante ao longo do dia, sem indicativos de aberturas de sol ou melhora gradual nas condições climáticas.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



