Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (06)

A quarta-feira (06) será marcada por tempo estável em Apucarana. O dia deve começar com céu parcialmente nublado, mas a tendência é que o sol apareça com mais intensidade ao longo da manhã, garantindo uma tarde de tempo aberto.

De acordo com o Simepar, as temperaturas começam na casa dos 19°C nas primeiras horas e sobem de forma gradual com a presença do sol, alcançando máxima de 27°C no período da tarde. A sensação será de tempo agradável, favorecendo atividades ao ar livre em toda a cidade.

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Não há previsão de chuva para o município, com acumulado zerado e probabilidade de ocorrência inexistente. Os ventos devem soprar em torno de 14 km/h, mantendo as condições meteorológicas firmes e sem indicativo de mudanças bruscas no tempo.

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