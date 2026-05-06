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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (06)

De acordo com o Simepar, o dia promete ser de tempo estável; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 06:00:00 Editado em 06.05.2026, 07:26:15
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (06)
Autor Foto: Da Redação

A quarta-feira (06) será marcada por tempo estável em Apucarana. O dia deve começar com céu parcialmente nublado, mas a tendência é que o sol apareça com mais intensidade ao longo da manhã, garantindo uma tarde de tempo aberto.

De acordo com o Simepar, as temperaturas começam na casa dos 19°C nas primeiras horas e sobem de forma gradual com a presença do sol, alcançando máxima de 27°C no período da tarde. A sensação será de tempo agradável, favorecendo atividades ao ar livre em toda a cidade.

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Não há previsão de chuva para o município, com acumulado zerado e probabilidade de ocorrência inexistente. Os ventos devem soprar em torno de 14 km/h, mantendo as condições meteorológicas firmes e sem indicativo de mudanças bruscas no tempo.

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