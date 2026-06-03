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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (03)

Segundo Simepar, o dia deve amanhecer com o céu encoberto por um maior volume de nuvens, mas deve abrir ao longo do período

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 06:00:00 Editado em 02.06.2026, 10:04:17
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (03)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A quarta-feira (03) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de manutenção do tempo firme durante todo o período.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam mais baixas, em torno dos 10°C nas primeiras horas, e sobem de forma gradual com a presença do sol, alcançando máxima de 19°C à tarde. O vento sopra a 18 km/h, o que pode trazer uma sensação térmica ligeiramente mais fresca ao longo do dia.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O tempo seco e a ausência de nuvens carregadas devem predominar, favorecendo as atividades externas na Cidade Alta.

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