Da Redação

Veja como fica o tempo em Apucarana e região

De acordo com o Simepar, o tempo permanece sob a influência de uma massa de ar mais seco e aquecido. A tendência com isto é novamente mais um dia de muito calor e baixos índices de umidade relativa do ar em todo o Paraná.

continua após publicidade .

Em Apucarana e Arapongas, sol com temperatura mínima de 17° e máxima de 31°.

Em Ivaiporã, sol com mínima de 16° e máxima de 32°.