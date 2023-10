Veja como fica o clima para esta quinta-feira (26) em Apucarana

Na quinta-feira, a instabilidade atmosférica segue presente sobre o estado, pois a massa de ar que atuam sobre o Paraná ainda é quente e úmida. Com isso, pancadas de chuva são previstas de forma isolada no decorrer do dia, principalmente entre as regiões norte e leste. Chuvas podem vir acompanhadas também de raios.

Destacando Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, o site ClimaTempo informa que a mínima prevista para o dia 26 de outubro é de 18°C e a máxima chega a 26°C. O site ainda informa que há previsão de chuva para a Cidade Alta, chegando a 90% de possibilidade de ocorrência de chuva. Sendo 20mm previstos para a quinta-feira.

No entanto, o site Simepar, afirma que a porcentagem será 96% de possibilidade de chuva e apenas 9,1mm para a quinta-feira.

