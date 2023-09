Veja como fica o clima neste final de semana em Apucarana

Faz menos frio no sábado e domingo, embora entre o sul e porções mais a leste, região dos Campos Gerais, valores próximos aos 10°C no amanhecer. Esquenta um mais ao longo do dia, e no início da semana podem ocorrer algumas chuvas bem pontuais e rápidas a tarde, mas próximo da divisa com Santa Catarina.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

O sábado 16 de setembro, em Apucarana, apresenta-se com as temperaturas um pouco mais elevadas, mínima de 12°C e máxima de 30°C. Será um dia de sol sem muitas nuvens no céu e a noite permanecerá agradável.

continua após publicidade

Já o domingo na Cidade Alta, terá um dia ainda mais quente do que o sábado, mas poderá ocorrer chuvas. A mínima prevista será de 19°C e a máxima chegará aos 35°C. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 90%, sendo 5mm para o dia todo.

Siga o TNOnline no Google News