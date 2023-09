Veja como fica o clima neste fim de semana em Apucarana

No sábado, áreas de instabilidade, associadas a presença de uma frente fria que se desloca pelo oceano, mantém o tempo instável nas diversas regiões do Paraná. Assim, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia. Entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro as temperaturas seguem acima dos 30 ºC, com condição maior de abafamento. No domingo, 1º de outubro, o tempo segue sujeito a chuvas no Paraná. A instabilidade é mais elevada entre as regiões leste, Campos Gerais e o norte pioneiro. No oeste e sudoeste o sol aparece.

Em Apucarana, o sábado terá um clima estável, com a mínima em 17°C e máxima de 31°C. Como de costume, o sol predominará durante o dia e haverá um aumento de nuvens no céu, de acordo com o Simepar, não há previsão de chuva. Entretanto, o Clima Tempo indica o contrário, está indicando 67% de possibilidade de chuva, sendo previstos 8mm para o sábado.

Já o domingo na Cidade Alta, a mínima é de 19°C e máxima chegará aos 28°C. Tanto no Simepar e no Clima Tempo há registros de possibilidade de chuva.

