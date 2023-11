Veja como fica o clima em Apucarana nesta quinta (23)

Nesta quinta-feira, 23 de novembro, uma frente fria aparece mais alinhada na altura do Paraná. Com isto, tempo bem instável com previsão de alguns temporais entre as regiões do estado. Temperaturas a tarde, apresentam uma elevação um pouco mais lenta, comparado aos dias anteriores, devido às chuvas e a nebulosidade.

O site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima prevista em Apucarana nesta quinta será de 21°C e a máxima poderá chegar a 28°C. O site informa ainda, que terá chuva para o dia 23 de novembro.

O site meteorológico ClimaTempo confirma a probabilidade de ocorrência de chuva desta quinta, informando também que será 25mm distribuídos para o dia, podendo chover a qualquer horário.

