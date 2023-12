Veja como fica o clima desta sexta-feira (22) em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Na sexta-feira, dia 22 de dezembro, o tempo abafado continua predominando sobre as regiões paranaenses. Com isso, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas, ocorrendo de forma localizada a partir da tarde. Não se descarta algum temporal localizado, por isso, fique atento.

Em destaque para Apucarana, situada ao Norte do Paraná, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima para a sexta-feira é de 21°C e a máxima poderá chegar aos 32°C. O site afirma ainda que não há previsão de chuva.

No entanto, o site de previsão meteorológica ClimaTempo, informa que choverá na sexta-feira, com 90% de probabilidade de ocorrência de chuva, sendo 10 milímetros distribuídos para o dia 22 de dezembro na Cidade Alta.

