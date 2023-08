Veja como fica a previsão para esta quarta-feira (16) em Apucarana

FEITO NO PARANA - Apucarana Capital do Bone. Apucarana apresenta uma pequena baixa nas temperaturas

No leste do Paraná, entre a RMC e o litoral, segue com muitas nuvens nesta quarta-feira, com chance de chuviscos ocasionais (especialmente nas praias). Sol também aparece. Nos demais setores as temperaturas ficam elevadas, com chuvas rápidas e localizadas a partir da tarde. Em alguns pontos há risco de chuva forte, acompanhada por descargas atmosféricas (maior possibilidade entre o oeste, noroeste e o norte).

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Apucarana apresenta uma pequena baixa nas temperaturas para esta quarta-feira (16). A mínima prevista é de 14ºC e a máxima de 26ºC. Como de costume, o dia amanhece com as temperaturas mais baixas, se elevando ao passar do dia. Teremos sol predominando durante o dia com nuvens. Porém, podem ocorrer pequenas pancadas de chuva ao entardecer até a noite.

Siga o TNOnline no Google News