Veja como fica a previsão do tempo para este sábado

De acordo com o Simepar, o tempo fica abafado na maior parte do Paraná neste sábado (25). Condição para pancadas de chuva é maior nos setores mais ao norte do Estado, perto de São Paulo. Nas praias, muitas nuvens durante o dia.

Em Apucarana e Arapongas, o dia fica parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas de chuvas. A temperatura mínima é de 16°C e a máxima é de 30°C.

Em Ivaiporã, céu parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima não deve passar de 30°C.

Em toda a região, as temperaturas seguem nesta média.