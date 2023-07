Veja como fica a previsão do tempo neste fim de semana em Apucarana

No sábado a instabilidade diminui em parte do Paraná, mas ainda teremos presença de muita nebulosidade em praticamente todas as regiões paranaenses. Condição segue favorável a ocorrência de chuviscos/chuvas fracas entre os Campos Gerais, RMC e as praias. Nestes setores faz frio durante todo o dia, ou seja, há pouca variação das temperaturas. No amanhecer fica mais frio no sudoeste e centro-sul.

No sábado não há expectativa de chuvas no Paraná, com frio no amanhecer. Ainda fica com muitas nuvens e/ou nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais e o leste do Estado.

Em Apucarana, no sábado, teremos mínima de 13ºC e máxima de 23ºC. Um dia de sol com muitas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva na tarde e à noite.

O domingo na Cidade Alta, tem mínimas previstas de 10ºC e máxima de 24ºC. Teremos sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

