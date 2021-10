Da Redação

Veja como fica a previsão do tempo na região neste domingo

Segundo o Simepar, neste domingo (17), o fluxo de umidade pela atmosfera mantém as condições favoráveis ao desenvolvimento de nebulosidade e chuvas em diversas regiões do Paraná, podendo também vir acompanhadas de descargas atmosféricas. dentre as chuvas previstas, os acumulados mais significativos devem ser observados sobre as regiões da metade sul do Estado. As temperaturas também seguem, em média, mais baixas, principalmente do sul ao leste do Paraná, onde a amplitude térmica será menor.

Em Apucarana e Arapongas, domingo de chuva, com mínima de 18ºC e máxima de 25ºC.

Em Ivaiporã, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 22ºC.