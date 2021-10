Da Redação

Veja como fica a previsão do tempo em Apucarana e região

De acordo com o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar), nesta terça-feira (12), o céu permanece com maior concentração de nuvens e condição de alguma chuva leve e ocasional na faixa leste do estado. Nas demais regiões, a nebulosidade tende a diminuir ao longo do dia, induzindo o aumento das temperaturas. Também não é descartado alguma chuva rápida e pontual à tarde sobre essas regiões.

continua após publicidade .

Em Apucarana e Arapongas, a previsão é de céu claro, com temperatura mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Em Ivaiporã, dia ensolarado, com mínima de 15° e máxima de 28°C.