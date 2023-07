Veja como estará o clima para esta terça-feira (25) em Apucarana

Na terça-feira, o tempo se mantém estável e com predomínio de sol sobre o Paraná. Ainda há condições favoráveis para a formação de nuvens baixas/nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC, mas os mesmos dissipam-se ainda pela manhã. No litoral fica com bastante nebulosidade. As temperaturas ficam elevadas no interior paranaense, com umidade relativa baixa à tarde.

Em Apucarana a terça-feira será semelhante ao dia anterior. Previsões de 15ºC de mínima em torno das 06:00 horas e 25ºC de máxima por volta das 13:00 horas. Voltando a abaixar a temperatura somente ao anoitecer.

Teremos sol o dia todo apesar do início do dia estar com a temperatura mais baixa. Sem muitas nuvens no céu, assim como à noite também, com tempo limpo. Sem previsões de chuva para a nossa Cidade Alta nesta terça-feira.

