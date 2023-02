Veja como doar parte do imposto de renda ao Hospital da Providência

Da Redação

A destinação não terá custo algum para quem contribuir com essa causa

A população de Apucarana e região que declara o imposto de renda pode destinar parte do imposto devido para o tratamento dos bebês atendidos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal de Apucarana. A destinação não terá custo algum para quem contribuir com essa causa.

A campanha “Seu leão ajuda a salvar vidas” é realizada através do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), regulamentada por leis federais e estaduais e é realizada no momento da declaração do imposto de renda. Pessoas físicas podem destinar até 6% do valor do imposto de renda devido e pessoas jurídicas que operam através do lucro real podem destinar até 1%, que será subtraído da quantia a ser paga para a Receita Federal.

“Contribua com essa causa, o seu leão pode ajudar a salvar vidas. A UTI Neonatal de Apucarana atende os bebezinhos de todo o Vale do Ivaí e, muitos ao darem entrada, pesam menos de 600 gramas e ficam sob os cuidados de uma equipe dedicada e amorosa”, afirma a coordenadora de projetos sociais do Hospital da Providência, Vani Neves.

Dúvidas sobre a campanha pelo telefone ou como realizar a destinação do imposto de renda através do telefone (43) 3420-1490 ou pelo WhatsApp (43) 99120-5128.

