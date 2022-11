Veja como a Rua Ponta Grossa deve ficar após revitalização

Da Redação

Identidade visual e conceitual vai transformar a Rua Ponta Grossa, ponto tradicional do comércio de Apucarana, em uma espécie de shopping a céu aberto com direito a nova iluminação rebaixada, floreiras e até bancos de descanso com direito a carregador de celular e wifi. Todos esses detalhes fazem parte do projeto de revitalização da rua, obra contemplada no “Programa de Revitalização de Espaços Comerciais”, que foi apresentado na noite desta terça-feira (29) em jantar no Country Club.

O projeto - finalizado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan) - foi apresentado pelo prefeito Junior da Femac. Também participaram da solenidade o vice-governador e presidente da Fecomercio, Darci Piana e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná, Fernando Moraes. Prefeitura, Fecomércio e Sebrae são entidades parceiras, junto com o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), representado pela empresário e presidente Aída Assunção.

fonte: Reprodução Este projeto é um grande avanço para esta área de comércio varejista de Apucarana

O projeto envolve ainda remodelação das fachadas, que ficam mais vistosas, melhoria no trânsito e calçadas e será desenvolvido no espaço compreendido entre as ruas Miguel Simeão e Galdino Gluck, onde estão instaladas cerca de 150 empresas.



De acordo com Junior da Femac, o programa é desenvolvido há 13 anos pelo Sebrae e a Fecomércio. “O programa foi paralisado em 2019 para a implantação de uma nova metodologia e atualização, reforçando o conceito de rua inteligente”, informa Junior da Femac.

O prefeito lembra que o Município já fez intervenções em outras vias, como na Rua Oswaldo Cruz, que ao longo do tempo naturalmente se transformou numa via gastronômica. “Instalamos ao longo da via 194 postes republicanos, o que garantiu uma iluminação diferenciada e um novo impacto visual”, exemplifica.

O ponto inicial do processo de revitalização foi a elaboração de um diagnóstico pelo Sebrae, que norteou o projeto a ser executado. O estudo apresenta um indicativo de ações, tais como melhorias nas calçadas, iluminação, mobiliário urbano, sinalização, identidade visual e melhorias nas fachadas. O programa tem um investimento previsto de R$ 2,3 milhões. A proposta é iniciar as melhorias e ajustes no início de 2023.

fonte: Reprodução Segundo Junior da Femac, os empresários e os trabalhadores serão capacitados e, na sequência, irão acontecer as adequações e melhorias planejadas

O presidente da Fecomércio, Darci Piana, destaca as parcerias que viabilizam o projeto.

"A Prefeitura de Apucarana abraçou esse projeto desde o início. A Rua Ponta Grossa é uma rua que vem desde a formação da cidade e que ficou antiquada, envelheceu, por isso será revitaliza" - Darci Piana, vice-governador e presidente da Fecomercio - Darci Piana, vice-governador e presidente da Fecomercio

Ele destaca, entretanto, que a melhoria não é apenas física. Sebrae e Senac, que é braço da Fecomércio, vão atuar na capacitação e treinamento de empresários e também vendedores. "Não é apenas uma melhoria da rua, mas de gestão, de melhoria de atendimento, de novas formas de levar o negócio", comenta.

A empresária Aída Assunção complementa que o programa envolve também uma identificação dos empresários com proposta. Por isso a importância da realização da apresentação do projeto. “Além de informar, a finalidade em promover esse encontro é envolver os comerciantes nesse projeto, porque são eles os grandes responsáveis, ao final das contas, em dar vida a essa proposta”, ressalta Aída





