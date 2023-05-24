Oportunidade

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 306 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 24/05/2023
Total de vagas disponíveis: 306
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA7
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO19
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
CAMAREIRA1
CONSULTOR DE VENDAS5
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO2
PANFLETEIRO1
PASSADOR DE ROUPAS3
PESQUISADOR PORTA A PORTA1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VENDEDOR (A) INTERNO6
VENDEDOR (A) EXTERNO1
ZELADOR2
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR CONTÁBIL1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO1
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
QUIÍMICO1
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA E PRODUÇÃO1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ALMOXARIFE1
CARPINTEIRO6
ENCARREGADO DE OBRAS1
FUNILEIRO (CAMBIRA)1
MEIO OFICIAL DE PEDREIRO (CAMBIRA)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul)5
OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul)7
PEDREIRO10
SERVIÇOS GERAIS1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE COZINHA2
CHAPEIRO (LANCHES)1
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS4
OPERADOR DE CAIXA2
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PROMOTOR DE VENDAS3
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO18
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE BORDAR ILHÓS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE2
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA6
COSTUREIRA DE MÁQUINA REBATE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA5
COSTUREIRA EM GERAL4
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)1
OPERADOR DE BORDADO6
REVISOR TÊXTIL3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA8
REPOSITOR DE MERCADORIAS11
ZELADOR1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA8
REPOSITOR DE MERCADORIAS11
ZELADOR1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA FISCAL1
ASSISTENTE DE CAMPO1
ATENDENTE BALCONISTA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR FINANCEIRO2
CASEIRO1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
ELETRICISTA2
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
ESTOQUISTA1
FATURISTA2
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS2
JARDINEIRO1
MÃE SOCIAL1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO (INDUSTRIAL)1
MECÂNICO (MÁQUINAS)1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINA SOPRO1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA2
SOLDADOR3
TÉCNICO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO1
TORNEIRO MECÂNICO1


                                                                                 

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