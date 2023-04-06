Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 372 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (06). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS 06/04/2023
|Total de vagas disponíveis: 372
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|7
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|9
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|AUXILIAR DE PIZZAIOLO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|24
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|6
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO (FARMÁCIA)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (externo)
|1
|OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE
|1
|PASSADOR DE ROUPAS
|3
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|RECEPCIONISTA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|4
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE DEPÓSITO
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE PADARIA
|1
|CREDIARISTA
|1
|EMPACOTADOR
|3
|FISCAL DE LOJA
|4
|OPERADOR DE CAIXA
|7
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|9
|SUPERVISOR DE CAIXA
|1
|VAGAS ESTAGIÁRIOS E JOVEM APRENDIZ
|Quantidade
|ESTAGIÁRIO SETOR ENGENHARIA
|1
|ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO
|1
|JOVEM APRENDIZ (MAIOR DE 18 ANOS)
|7
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|2
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ATENDENTE DE CLÍNICA MÉDICA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE FINANCEIRO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PCP
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR NA MECÂNICA DE MÁQUINAS
|1
|CONFERENTE DE MERCADORIAS
|2
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|4
|ENCARREGAO DE MANUTENÇÃO
|1
|ESTOQUISTA
|3
|FORNEIRO
|1
|FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|4
|MECÂNICO (MOTOS)
|1
|MONITOR DE ALARMES
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|7
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|2
|MOTORISTA DE FURGÃO (CNH AB)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|2
|MOTORISTA PARTICULAR (CNH B)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|PORTEIRO
|1
|PROGRAMADOR DE MÁQUINAS (TORNO CNC)
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|PROJETISTA
|1
|SECRETÁRIA
|1
|SOLDADOR
|2
|TÉCNICO EM ÓTICA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|VIGIA
|1
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA FISCAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|CARPINTEIRO
|1
|ENCANADOR
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)
|1
|PEDREIRO
|3
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|CHAPEIRO (LANCHES)
|4
|OPERADOR DE CAIXA
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|2
|FISCAL DE LOJA
|1
|GERENTE DE VENDAS
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR (A) DE TELEMARKETING
|2
|REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|21
|VENDEDOR EXTERNO
|3
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|2
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|7
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|7
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|CORTADOR, À BALANCIM
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE ESTOFADOS (JANDAIA DO SUL)
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|10
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|10
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|7
|COSTUREIRA EM GERAL
|4
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DO BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DO BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|2
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ESTILISTA DE MODA
|1
|ESTOFADOR (JANDAIA DO SUL)
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|4
|OPERADOR DE BORDADO
|7
|OPERADOR DE BORDADO (ARAPONGAS)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM
|1
|PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)
|1
|TAPECEIRO (JANDAIA DO SUL)
|1