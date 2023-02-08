Oportunidade

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 326 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (08). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO9
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
CONSULTOR DE VENDAS2
ENSACADOR1
ESTOQUISTA1
INSTALADOR DE ALARMES1
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO4
ZELADOR (A)2
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE2
AÇOUGUEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS2
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR ODONTOLÓGICO (JANDAIA DO SUL)1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA1
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA MECÂNICO1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
ESTOQUISTA2
FATURISTA1
FRENTISTA DE POSTO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE PERSIANAS1
LAVADOR DE ROUPAS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)5
MECÂNICO (MOTO)1
MERENDEIRO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORES1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)3
MOTORISTA DE FURGÃO (CNH AB)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)1
OPERADOR DE BOB CAT DE ALAVANCA1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PINTOR INDUSTRIAL1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA2
SOLDADOR1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA1
TRABALHADOR RURAL1
VIGIA (ARAPONGAS)1
VIGILANTE TÁTICO1
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
ENCARREGADO DE OBRAS (TERRAPLANAGEM)1
PEDREIRO (JANDAIA DO SUL)1
SERVENTE DE PEDREIRO (JANDAIA DO SUL)1
TÉCNICO EM OBRAS CIVIS1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE COZINHA5
CHAPEIRO (LANCHES)2
COPEIRA1
COZINHEIRA4
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AGENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA2
ESTOQUISTA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
VENDEDOR (A) INTERNO11
VENDEDOR EXTERNO7
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
BORDADOR, À MÁQUINA1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE6
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA19
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL10
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
ENCARREGADO DE COSTURA1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO9
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO (A)1


                                               

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