Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 326 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (08). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja:
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|3
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|9
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|5
|CONSULTOR DE VENDAS
|2
|ENSACADOR
|1
|ESTOQUISTA
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|OFFICE-BOY
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE INJETORA
|1
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|4
|ZELADOR (A)
|2
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ACABADOR DE MÁRMORE
|2
|AÇOUGUEIRO
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|2
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL
|1
|AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR ODONTOLÓGICO (JANDAIA DO SUL)
|1
|CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
|1
|CURTIDOR DE COUROS
|2
|DESENHISTA MECÂNICO
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)
|1
|ESTOQUISTA
|2
|FATURISTA
|1
|FRENTISTA DE POSTO
|1
|FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
|2
|INSTALADOR DE PERSIANAS
|1
|LAVADOR DE ROUPAS
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|6
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|5
|MECÂNICO (MOTO)
|1
|MERENDEIRO
|1
|MONTADOR (VEÍCULOS)
|1
|MONTADOR DE MÁRMORES
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|3
|MOTORISTA DE FURGÃO (CNH AB)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)
|1
|OPERADOR DE BOB CAT DE ALAVANCA
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|2
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|2
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|2
|SOLDADOR
|1
|SUPERVISOR DE COMPRAS
|1
|SUPERVISOR DE TELEVENDAS
|1
|TÉCNICO EM ENFERMAGEM
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|2
|TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VIGIA (ARAPONGAS)
|1
|VIGILANTE TÁTICO
|1
|ZELADOR (A)
|2
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CARPINTEIRO
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS (TERRAPLANAGEM)
|1
|PEDREIRO (JANDAIA DO SUL)
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO (JANDAIA DO SUL)
|1
|TÉCNICO EM OBRAS CIVIS
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|AUXILIAR DE COZINHA
|5
|CHAPEIRO (LANCHES)
|2
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|4
|GERENTE
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|3
|SUSHIMAN
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|AGENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ESTOQUISTA
|1
|OPERADOR (A) DE TELEMARKETING
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|11
|VENDEDOR EXTERNO
|7
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|ATENDENTE DE LOJA
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA (DESIGNER)
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|4
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|BORDADOR, À MÁQUINA
|1
|CORTADOR DE CALÇADOS
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|6
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|14
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|19
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|10
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|5
|ENCARREGADO DE COSTURA
|1
|ESTILISTA DE MODA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|9
|OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM
|1
|PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)
|1
|REVISOR TÊXTIL (JEANS)
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|3
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|FISCAL DE CAIXA
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|FISCAL DE PREVENÇÃO
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|2
|OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA
|1
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA FISCAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|2
|AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|FARMACÊUTICO (A)
|1