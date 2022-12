Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

Da Redação

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 452 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (13). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBS Quantidade AUXILIAR CONTÁBIL 1 DESENHISTA PROJETISTA 1 ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 FARMACÊUTICO 2 GERENTE DE MARKETING 1 INSTRUTOR INFANTIL 1 VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 2 AJUDANTE DE ELETRICISTA 1 AJUDANTE DE MARMORISTA 1 ATENDENTE BALCONISTA 11 ATENDENTE DE PADARIA 1 AUXILIAR DE ARMAZÉM 1 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 1 AUXILIAR DE COSTURA 2 AUXILIAR DE COZINHA 3 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 2 AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL 1 AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 3 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 15 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOTURNO) 1 AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 1 BABÁ 1 BARMAN 1 CAMAREIRA DE HOTEL 1 CONSULTOR DE VENDAS 2 COSTUREIRO (A) 3 ENSACADOR 1 ESTOQUISTA 1 GARÇOM 1 INSTALADOR DE ALARMES 1 INSTALADOR DE PAINÉIS 1 JOVEM APRENDIZ 1 LAVADOR DE ROUPAS 2 OFFICE-BOY 1 OPERADOR (A) DE CAIXA 6 OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES 1 PROMOTOR DE VENDAS 2 VENDEDOR (A) EXTERNO 2 VENDEDOR (A) INTERNO 9 ZELADOR (A) 3 VAGAS DIVERSAS Quantidade AÇOUGUEIRO 1 AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1 AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 1 ANALISTA DE E-COMMERCE 1 ANALISTA DE PCP 1 ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO) 1 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 1 ATENDENTE DE FARMÁCIA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS 1 AUXILIAR CONTÁBIL 2 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER 1 AUXILIAR DE EMPACOTAMENTO 1 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 AUXILIAR DE FATURAMENTO 3 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 AUXILIAR DE MECÂNICO 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 4 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR FINANCEIRO 1 BARBEIRO 1 CABELEIREIRA 1 CAMAREIRA DE HOTEL 1 CASEIRO 1 CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 4 CUIDADOR DE PESSOAS 1 CURTIDOR DE COUROS 2 DIARISTA 3 ELETRICISTA 4 ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS) 3 EMPREGADA DOMÉSTICA 6 FATURISTA 1 FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1 GERENTE DE ARMAZÉM 1 IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI) 1 MARCENEIRO 1 MECÂNICO (AUTOMÓVEIS) 7 MECÂNICO (MÁQUINAS) 3 MECÂNICO (MOTOS) 1 MERENDEIRA 1 MONTADOR (VEÍCULOS) 1 MONTADOR DE MÁRMORE 1 MONTADOR DE VIDROS 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 6 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 1 OPERADOR DE ARMAZENAMENTO DE CARGA 1 OPERADOR DE CAIXA 1 OPERADOR DE CALDEIRA 1 OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI) 1 OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR 1 OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA 2 OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 2 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1 OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 OPERADOR DE TRATOR 1 PINTOR INDUSTRIAL 1 PROGRAMADOR DE SISTEMAS 1 RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA 3 SERVENTE DE LIMPEZA 3 SOLDADOR 4 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 3 TÉCNICO EM SUPORTE DE TI 1 TORNEIRO MECÂNICO 1 TRABALHADOR RURAL 2 VIGIA 2 ZELADOR (A) 4 VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade ARMADORES (Jandaia do Sul) 10 GREIDISTA (Jandaia do Sul) 1 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul) 1 OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul) 1 PEDREIROS (Jandaia do Sul) 10 PINTOR (Arapongas) 1 SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul) 10 ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 PINTOR (freelance) 1 VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade ATENDENTE BALCONISTA 5 AUXILIAR DE COZINHA 10 CHAPEIRO (LANCHES) 5 CONFEITEIRO 1 COPEIRA 1 COZINHEIRA 3 GERENTE 1 OPERADOR (A) DE CAIXA 4 PADEIRO 1 SALGADEIRA 1 SUSHIMAN 1 VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade ASSISTENTE DE VENDAS 2 OPERADOR DE CAIXA 6 TELEMARKETING ATIVO 2 VENDEDOR (A) INTERNO 15 VENDEDOR EXTERNO 5 VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA) Quantidade AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 5 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 1 OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS 1 SERVENTE DE LIMPEZA 1 VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade ARTE FINALISTA 1 AUXILIAR DE CORTE 3 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 5 AUXILIAR DE COSTURA 3 AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 AUXILIAR DE SERIGRAFIA 4 BORDADOR, À MÁQUINA 1 COORDENADOR DE BORDADO 1 CORTADOR, À BALANCIM 1 CORTADOR DE CALÇADOS 1 CORTADOR DE ROUPAS 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 7 COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 4 COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA 10 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 10 COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI 1 COSTUREIRA EM GERAL 6 COSTUREIRA PARA BOLSAS 1 COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ 1 COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ 6 DESENHISTA INDUSTRIAL 1 ENCARREGADO DE ACABAMENTO 2 ENCARREGADO DE CORTE 1 ENCARREGADO DE COSTURA 1 IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 3 MODELISTA 1 OPERADOR DE BORDADO 10 REVISOR TÊXTIL 3 VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade AÇOUGUEIRO 5 ATENDENTE DE FRIOS 1 AUXILIAR DE AÇOUGUE 2 AUXILIAR DE ESTOQUE 1 EMPACOTADOR 1 FISCAL DE LOJA 1 FISCAL DE PREVENÇÃO 1 OPERADOR (A) DE CAIXA 3 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 4







