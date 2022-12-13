Oportunidade

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 452 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (13). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL1
DESENHISTA PROJETISTA1
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO1
FARMACÊUTICO2
GERENTE DE MARKETING1
INSTRUTOR INFANTIL1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA2
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE MARMORISTA1
ATENDENTE BALCONISTA11
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO15
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOTURNO)1
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
BABÁ1
BARMAN1
CAMAREIRA DE HOTEL1
CONSULTOR DE VENDAS2
COSTUREIRO (A)3
ENSACADOR1
ESTOQUISTA1
GARÇOM1
INSTALADOR DE ALARMES1
INSTALADOR DE PAINÉIS1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPAS2
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
VENDEDOR (A) EXTERNO2
VENDEDOR (A) INTERNO9
ZELADOR (A)3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO7
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE EMPACOTAMENTO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO3
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR FINANCEIRO1
BARBEIRO1
CABELEIREIRA1
CAMAREIRA DE HOTEL1
CASEIRO1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA4
CUIDADOR DE PESSOAS1
CURTIDOR DE COUROS2
DIARISTA3
ELETRICISTA4
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)3
EMPREGADA DOMÉSTICA6
FATURISTA1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
GERENTE DE ARMAZÉM1
IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI)1
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)7
MECÂNICO (MÁQUINAS)3
MECÂNICO (MOTOS)1
MERENDEIRA1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
OPERADOR DE ARMAZENAMENTO DE CARGA1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ROÇADEIRA1
OPERADOR DE TRATOR1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROGRAMADOR DE SISTEMAS1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA3
SERVENTE DE LIMPEZA3
SOLDADOR4
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL2
VIGIA2
ZELADOR (A)4
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADORES (Jandaia do Sul)10
GREIDISTA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul)1
PEDREIROS (Jandaia do Sul)10
PINTOR (Arapongas)1
SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)10
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
PINTOR (freelance)1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
AUXILIAR DE COZINHA10
CHAPEIRO (LANCHES)5
CONFEITEIRO1
COPEIRA1
COZINHEIRA3
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
PADEIRO1
SALGADEIRA1
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
OPERADOR DE CAIXA6
TELEMARKETING ATIVO2
VENDEDOR (A) INTERNO15
VENDEDOR EXTERNO5
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA4
BORDADOR, À MÁQUINA1
COORDENADOR DE BORDADO1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA10
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA10
COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL6
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
MODELISTA1
OPERADOR DE BORDADO10
REVISOR TÊXTIL3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
EMPACOTADOR1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS4


                                                        

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