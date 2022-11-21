Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 578 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (21). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA TRIBUTÁRIO
|1
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|2
|ENGENHEIRO TÊXTIL
|1
|FARMACÊUTICO
|2
|GERENTE DE MARKETING
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|AJUDANTE DE MARMORISTA
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|3
|AJUDANTE DE PADEIRO
|3
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|14
|ATENDENTE DE PADARIA
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|3
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE COZINHA
|4
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|3
|AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|23
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|BARMAN
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|3
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
|1
|ENSACADOR
|4
|ESTOQUISTA
|1
|GARÇOM
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|1
|OFFICE-BOY
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|3
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|OPERADOR DE MOTOSSERRA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|TELEMARKETING ATIVO
|2
|VENDEDOR (A) EXTERNO
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|22
|ZELADOR (A)
|5
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ARMADORES (Jandaia do Sul)
|10
|GREIDISTA (Jandaia do Sul)
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul)
|1
|OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul)
|1
|PEDREIROS (Jandaia do Sul)
|10
|PINTOR (Arapongas)
|1
|SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)
|10
|AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
|1
|ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|INSTALADOR DE POSTES ELÉTRICOS
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS
|1
|OPERADOR DE BOBCAT
|2
|OPERADOR DE ESPARGIDOR
|1
|OPERADOR DE MOTONIVELADORA
|1
|OPERADOR DE ROLO DE CHAPA
|1
|OPERADOR DE ROLO DE PNEU
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE VIBROACABADORA
|1
|PEDREIRO
|1
|PINTOR (freelance)
|1
|RASTELEIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|6
|ATENDENTE BARISTA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|6
|CHAPEIRO (LANCHES)
|5
|CONFEITEIRO
|1
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|1
|GARÇOM
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|4
|PADEIRO
|1
|SALGADEIRA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|EXPEDIDOR DE MERCADORIAS
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|5
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|TELEMARKETING ATIVO
|3
|VENDEDOR (A) INTERNO
|20
|VENDEDOR EXTERNO
|9
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|EMPACOTADOR SUPERMERCADO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|8
|AUXILIAR DE COSTURA
|4
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE BONÉS
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|BORDADOR, À MÁQUINA
|3
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|2
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|CORTADOR DE SAPATOS, À MÁQUINA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|9
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|14
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|13
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|3
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|1
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|2
|ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|3
|MODELISTA DE UNIFORMES
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|12
|REVISOR TÊXTIL
|3
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|4
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|3
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|FISCAL DE LOJA
|2
|FISCAL DE PREVENÇÃO
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|10
|PESQUISADOR
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|4
|SUPERVISOR DE LOJA (CAIXA)
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO
|2
|AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|12
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|3
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)
|3
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|4
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|2
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|3
|BARBEIRO
|1
|CABELEIREIRA
|1
|CAMAREIRA DE HOTEL
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|CUIDADOR DE ANIMAIS
|1
|CUIDADOR DE IDOSOS
|1
|CUIDADOR DE PESSOAS
|1
|DESIGN GRÁFICO
|1
|DIARISTA
|2
|ELETRICISTA
|6
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|7
|FATURISTA
|1
|FRENTISTA
|1
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI)
|1
|INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO
|1
|JARDINEIRO
|2
|MARCENEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|5
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS DE COSTURA)
|1
|MERENDEIRA
|1
|MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS
|1
|MONTADOR (VEÍCULOS)
|1
|MONTADOR DE MÁRMORE
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|2
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|2
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE TRATOR
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|2
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|SUPERVISOR DE COMPRAS
|1
|TÉCNICO EM ELETRÔNICA
|2
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|1
|TÉCNICO EM SUPORTE DE TI
|1
|TRABALHADOR RURAL
|2
|VIGIA
|3
|ZELADOR (A)
|2