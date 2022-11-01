Oportunidade

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 588 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (1º). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
CORRETOR DE IMÓVEIS3
DESENHISTA PROJETISTA4
ENGENHEIRO TÊXTIL1
FARMACÊUTICO5
FARMACÊUTICO PARA MANIPULAÇÃO1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS1
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
AJUDANTE DE MARMORISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA9
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA10
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE2
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO23
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS8
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
CONSULTOR DE VENDAS3
COPEIRO DE HOSPITAL1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
ENSACADOR4
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE1
ESTAGIÁRIO DE SUPORTE DE TI1
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
OFFICE-BOY2
OPERADOR (A) DE CAIXA3
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
OPERADOR DE MOTOSSERRA1
OPERADOR DE TELEPROCESSAMENTO1
PROMOTOR DE VENDAS3
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
SERVENTE DE LIMPEZA1
TELEMARKETING ATIVO3
VENDEDOR (A) EXTERNO5
VENDEDOR (A) INTERNO13
VIGIA2
ZELADOR (A)4
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO9
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)3
AUXILIAR DE FATURAMENTO4
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR FINANCEIRO3
BARBEIRO1
CONSULTOR DE VENDAS1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE IDOSOS1
CUIDADOR DE PESSOAS1
DESIGN GRÁFICO1
DIARISTA1
ELETRICISTA4
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA6
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FRENTISTA1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI)1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO3
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (MOTOCICLETAS)2
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS DE COSTURA)1
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)3
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR DE BALANCIN1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA3
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA3
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
ROÇADOR3
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO6
VENDEDOR INTERNO6
VIGIA2
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADORES (Jandaia do Sul)10
GREIDISTA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul)1
PEDREIROS (Jandaia do Sul)10
PINTOR (Arapongas)1
SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)10
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE POSTES ELÉTRICOS1
MECÂNICO DE MÁQUINAS1
OPERADOR DE BOBCAT2
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO2
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA7
ATENDENTE BARISTA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CHAPEIRO (LANCHES)4
CONFEITEIRO1
COZINHEIRA1
GARÇOM1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
PADEIRO1
SALGADEIRA1
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
OPERADOR DE CAIXA4
VENDEDOR (A) INTERNO12
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE BONÉS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL13
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ENFESTADOR DE TECIDOS1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO11
REVISOR TÊXTIL3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA13
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
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