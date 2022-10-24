Oportunidade

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Arquivo/TNOnline
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 610 vagas de emprego nesta segunda-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
CORRETOR DE IMÓVEIS4
DESENHISTA PROJETISTA4
FARMACÊUTICO3
FARMACÊUTICO PARA MANIPULAÇÃO1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS1
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
AJUDANTE DE MARMORISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA3
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ATENDENTE BALCONISTA8
ATENDENTE DE PADARIA3
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO24
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS9
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS4
COPEIRO DE HOSPITAL1
ENSACADOR4
ESTAGIÁRIO ALMOXARIFADO1
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE1
ESTAGIÁRIO DE SUPORTE DE TI1
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
MONTADOR DE MÓVEIS1
OFFICE-BOY2
OPERADOR (A) DE CAIXA3
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
OPERADOR DE TELEPROCESSAMENTO1
PROMOTOR DE VENDAS3
SERVENTE DE LIMPEZA1
TELEMARKETING ATIVO4
VENDEDOR (A) EXTERNO2
VENDEDOR (A) INTERNO14
VIGIA2
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADORES (Jandaia do Sul)10
PEDREIROS (Jandaia do Sul)10
PINTOR (Arapongas)1
SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)10
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
ENCARREGADO DE OBRAS1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO3
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AJUDANTE DE PADEIRO1
ATENDENTE BALCONISTA7
ATENDENTE BARISTA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CHAPEIRO (LANCHES)4
CONFEITEIRO1
COZINHEIRA2
GARÇOM1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
SALGADEIRA1
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
OPERADOR DE CAIXA2
VENDEDOR (A) INTERNO13
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO13
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE BONÉS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
BORDADOR2
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL12
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ4
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ENFESTADOR DE TECIDOS2
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO14
REVISOR TÊXTIL4
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AÇOUGUEIRO4
AUXILIAR DE ESTOQUE1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA13
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA13
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS4
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO9
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE LOGÍSTICA3
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR FINANCEIRO2
BARBEIRO1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE PESSOAS1
DESIGN GRÁFICO1
ELETRICISTA4
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA7
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FRENTISTA1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO3
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO (MOTOCICLETAS)2
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
OPERADOR DE BALANCIN1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE FURADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MESA DE CORTE1
OPERADOR DE MOTOSSERRA1
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA3
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
ROÇADOR2
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI2
TORNEIRO MECÂNICO3
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO5
VENDEDOR INTERNO6
VIGIA2
ZELADOR (A)3


                                                                                 

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