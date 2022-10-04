Oportunidade

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Arquivo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 558 vagas de emprego nesta terça-feira (04). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA AMBIENTAL1
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO3
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS2
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE2
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO27
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS4
COPEIRO DE HOSPITAL1
ENSACADOR3
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO2
ESTAGIÁRIO ALMOXARIFADO1
ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS1
ESTAGIÁRIO DE SUPORTE DE TI1
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
OFFICE-BOY2
OPERADOR DE BORDADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA3
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PANFLETEIRO (A)1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA2
SERVENTE DE LIMPEZA1
TELEMARKETING ATIVO3
VENDEDOR (A) INTERNO6
VENDEDOR DE CONSÓRCIO1
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE REDE ELÉTRICA1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO3
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS4
SERVENTE DE PEDREIRO1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CHAPEIRO (LANCHES)3
CHEFE DE COZINHA1
COZINHEIRA3
GARÇOM1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
OPERADOR DE CAIXA6
VENDEDOR (A) INTERNO11
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA4
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR2
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA17
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA19
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL14
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE2
ENCARREGADO DE COSTURA1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ESTILISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO11
REVISOR TÊXTIL3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AÇOUGUEIRO6
AUXILIAR DE ESTOQUE1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE VENDAS5
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO12
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
BABÁ1
BARBEIRO1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CORTADOR DE CARNES2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE CURRAL1
DESIGN GRÁFICO2
ELETRICISTA5
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA7
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE FURADEIRA1
OPERADOR DE LIXADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
OPERADOR DE MESA DE CORTE1
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM2
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA7
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI4
TORNEIRO MECÂNICO3
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO6
VENDEDOR INTERNO6
ZELADOR (A)1
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