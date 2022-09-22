Trabalho

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 571 vagas de emprego nesta quinta-feira (22). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA AMBIENTAL1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – NA ÁREA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO2
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS2
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE COZINHA6
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO28
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS7
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO1
ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS1
ESTOQUISTA1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
OFFICE-BOY1
OPERADOR DE BORDADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PANFLETEIRO (A)1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA2
TELEMARKETING ATIVO2
VENDEDOR (A) INTERNO8
VENDEDOR DE CONSÓRCIO1
ZELADOR (A)3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS5
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO12
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL4
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
BABÁ1
BORRACHEIRO1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CORTADOR DE CARNES2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE CURRAL1
DESIGN GRÁFICO2
ELETRICISTA5
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA10
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM2
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA7
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL2
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM ENFERMAGEM2
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI3
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO4
VENDEDOR INTERNO7
VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)1
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ALMOXARIFE1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
ENCANADOR1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE REDE ELÉTRICA1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA3
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO4
RASTELEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA7
AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE SORVETE1
CHAPEIRO (LANCHES)3
CHEFE DE COZINHA1
COZINHEIRA4
GARÇOM1
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR DE CAIXA4
VENDEDOR (A) INTERNO15
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA4
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO12
AUXILIAR DE COSTURA10
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO NA DUBLAGEM1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR2
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE11
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL12
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE2
ENCARREGADO DE COSTURA2
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO2
ESTILISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
MODELISTA DE UNIFORMES2
OPERADOR DE BORDADO11
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE BORDAR1
REVISOR TÊXTIL1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
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