Oportunidade

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 528 vagas de emprego nesta segunda-feira (12). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA AMBIENTAL1
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE ANALISTA DE E-COMMERCE1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO3
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS2
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO25
AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE ESPETINHOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS3
ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS1
INSPETOR DE ALUNOS1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
OPERADOR DE BORDADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
REPOSITORA DE MERCADORIAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA2
TELEMARKETING ATIVO1
VENDEDOR (A) INTERNO10
VENDEDOR DE CONSÓRCIO1
ZELADOR (A)5
VAGAS DIVERSASQuantidade
AGENTE DE INSPEÇÃO1
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO12
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
BABÁ1
BORRACHEIRO2
CASEIRO1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONTROLADOR DE PRAGAS1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESIGN GRÁFICO2
ELETRICISTA5
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA8
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)6
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)3
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM2
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
RECEPCIONISTA3
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL2
SUPERVISOR DE TELEMARKETING2
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI3
TELEMARKETING ATIVO1
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADOR1
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO3
VENDEDOR INTERNO7
VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)1
ZELADOR (A)5
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ALMOXARIFE2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
ENCANADOR1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
MECÂNICO1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA3
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO1
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE SORVETE1
CHAPEIRO (LANCHES)2
COZINHEIRA3
GARÇOM1
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
FISCAL DE LOJA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR DE CAIXA1
VENDEDOR (A) INTERNO16
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA12
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO NA DUBLAGEM1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR1
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL14
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
DESIGNER DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA3
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ESTILISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO12
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE BORDAR1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO4
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA7
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
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