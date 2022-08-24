Apucarana

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

São quase 600 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quarta-feira (24)

Da Redação ·
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 535 vagas de emprego nesta quarta-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE ANALISTA DE E-COMMERCE1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO4
ORIENTADOR DE ATIVIDADES - NA ÁREA DE LETRAMENTO1
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA9
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO27
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA2
CONSULTOR DE VENDAS2
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO2
ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
JOVEM APRENDIZ4
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR3
LEITURISTA1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITORA DE MERCADORIAS1
SECRETÁRIA1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO14
ZELADOR (A)4
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
AJUDANTE DE PINTOR1
ALMOXARIFE2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
ENCANADOR1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
MECÂNICO1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA2
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO6
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPEIRO (LANCHES)3
COZINHEIRA2
GARÇOM1
GERENTE DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE CRÉDITO1
FISCAL DE LOJA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR DE CAIXA1
VENDEDOR (A) INTERNO13
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)3
AUXILIAR FINANCEIRO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO15
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR4
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO2
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI4
COSTUREIRA EM GERAL18
COSTUREIRA PARA BOLSAS2
COSTUREIRA PARA ESTOFADOS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ9
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
DESENVOLVIMENTO (ESTILISTA) DE MODA1
DESIGNER DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO8
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
REVISOR TÊXTIL2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Tratamento De Água)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS7
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS1
CONTROLADOR DE PRAGAS1
COPEIRO1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESIGN GRÁFICO2
DIARISTA2
EDITOR DE MÍDIA2
ELETRICISTA3
EMPREGADA DOMÉSTICA4
ENFERMEIRO1
ENSACADOR1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE CAMINHÃO1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL2
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTOBOY1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)4
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)8
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)2
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE USINAGEM2
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS2
RECEPCIONISTA2
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR1
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI2
TELEMARKETING ATIVO2
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADOR1
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO3
VENDEDOR INTERNO6
ZELADOR (A)4
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