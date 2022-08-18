Apucarana

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (18)

Da Redação ·
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São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (18).
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (18).

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 495 vagas de emprego nesta quinta-feira (18). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE ANALISTA DE E-COMMERCE1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO4
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
ATENDENTE BALCONISTA9
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO22
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA2
CONSULTOR DE VENDAS2
ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
ESTOQUISTA1
JOVEM APRENDIZ4
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR3
LEITURISTA1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROFESSOR DE VETERINÁRIA1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITORA DE MERCADORIAS1
SECRETÁRIA2
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO13
ZELADOR (A)4
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)2
AUXILIAR FINANCEIRO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ALMOXARIFE1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
MECÂNICO1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO5
RASTELEIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPEIRO (LANCHES)2
COZINHEIRA1
GARÇOM1
GERENTE DE LOJA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA1
VENDEDOR (A) INTERNO9
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE7
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO14
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR, À MÃO2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE16
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA10
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL14
COSTUREIRA PARA BOLSAS2
COSTUREIRA PARA ESTOFADOS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ9
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
DESENVOLVIMENTO (ESTILISTA) DE MODA1
DESIGNER DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO8
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
REVISOR TÊXTIL2
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
OPERADOR (A) DE CAIXA5
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Tratamento De Água)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS2
CONTROLADOR DE PRAGAS1
COPEIRO1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESIGN GRÁFICO1
DIARISTA2
EDITOR DE MÍDIA2
ELETRICISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ENFERMEIRO1
ENSACADOR2
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FISCAL DE LOJA1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE CAMINHÃO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL3
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTOBOY1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)6
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)10
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE FURGÃO (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)2
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE USINAGEM2
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PINTOR INDUSTRIAL2
POLIDOR DE VEÍCULOS2
RECEPCIONISTA1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TELEMARKETING ATIVO2
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADOR1
VENDEDOR EXTERNO2
VENDEDOR INTERNO5
VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)1
ZELADOR (A)2
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