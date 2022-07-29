Apucarana

Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta sexta-feira (29)

Da Redação ·
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São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta sexta-feira (29).
fonte: TNOnline
São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta sexta-feira (29).

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 497 vagas de emprego nesta sexta-feira (29). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
CONTADOR2
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA3
FARMACÊUTICO3
JOVEM APRENDIZ4
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE CAFETERIA1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA2
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS2
AUXILIAR DE ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM5
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO15
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
EMPACOTADOR1
ENSACADOR6
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM5
ESTOQUISTA1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA2
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO8
ZELADOR (A)2
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERAÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO14
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR FINANCEIRO2
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DIARISTA2
ELETRICISTA4
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENSACADOR1
FISCAL DE LOJA1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS2
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO1
MAGAREFE2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL3
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)2
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)4
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE USINAGEM1
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS2
PRENSADOR DE COUROS1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA3
SERRALHEIRO1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI2
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO5
VENDEDOR INTERNO3
VIGIA1
VIGIA FREELANCE2
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
MECÂNICO1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LANCHONETE1
CAIXA1
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA2
VENDEDOR (A) INTERNO6
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)2
OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP3
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO7
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BALCONISTA2
BORDADOR5
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA17
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL23
COSTUREIRA PARA BOLSAS4
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ8
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
DESENHISTA1
DESENVOLVIMENTO (ESTILISTA) DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA3
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO16
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
VENDEDOR (HOME OFFICE)1
VENDEDOR (A) INTERNO3
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA8
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS6
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
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