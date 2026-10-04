Veja a votação dos candidatos de Apucarana para deputado estadual e federal
Beto Preto liderou entre os candidatos a deputado federal, enquanto Odarlone Orente teve a maior votação entre os nomes para estadual
Os eleitores definiram nas urnas a votação dos candidatos de Apucarana que disputaram as eleições para deputado estadual e deputado federal. Entre os nomes relacionados, Beto Preto (PSD) foi o destaque na disputa para a Câmara dos Deputados, com 176.935 votos, enquanto, para deputado estadual, Odarlone Orente (PT) somou 10.760 votos.
Confira a votação completa:
Candidato Partido Votos Percentual
Odarlone Orente PT 10.760 0,17%
Lucas Leugi – Lucas Ortiz Leugi PSD 8.833 0,14%
Rodrigo Recife PODE 5.931 0,10%
Carlos Mendes Cidadania 584 0,01%
Odenilson Vicente Missão 486 0,01%
Rozenilda Buchhorn PDT 484 0,01%
Baré Avante 171 0,01%
Antonio Garcia PSDB 70 0,01%
Deputado federal
Entre os candidatos a deputado federal, Beto Preto (PSD) aparece com a maior votação entre os nomes informados, com 176.935 votos, equivalentes a 2,83%.
Arilson Chiorato (PT) ficou na segunda posição, com 77.663 votos (1,24%). Na sequência aparecem Guilherme Livoti (NOVO), com 4.228 votos, Carlos Gasparin (Missão), com 463, e Pastor Jurandir (REDE), com 142 votos.
Confira a votação:
Candidato Partido Votos Percentual
Beto Preto PSD 176.935 2,83%
Arilson Chiorato PT 77.663 1,24%
Guilherme Livoti NOVO 4.228 0,07%
Carlos Gasparin Missão 463 0,01%
Pastor Jurandir REDE 142 0,01%
Considerando os candidatos das duas disputas, Beto Preto foi o nome com maior número de votos entre todos os relacionados, com 176.935 votos. Na disputa estadual, Odarlone Orente liderou a lista, com 10.760 votos.