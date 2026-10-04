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Veja a votação dos candidatos de Apucarana para deputado estadual e federal

Beto Preto liderou entre os candidatos a deputado federal, enquanto Odarlone Orente teve a maior votação entre os nomes para estadual

Escrito por Da Redação
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Veja a votação dos candidatos de Apucarana para deputado estadual e federal
Autor Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Os eleitores definiram nas urnas a votação dos candidatos de Apucarana que disputaram as eleições para deputado estadual e deputado federal. Entre os nomes relacionados, Beto Preto (PSD) foi o destaque na disputa para a Câmara dos Deputados, com 176.935 votos, enquanto, para deputado estadual, Odarlone Orente (PT) somou 10.760 votos.

Confira a votação completa:

Candidato Partido Votos Percentual

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Odarlone Orente PT 10.760 0,17%

Lucas Leugi – Lucas Ortiz Leugi PSD 8.833 0,14%

Rodrigo Recife PODE 5.931 0,10%

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Carlos Mendes Cidadania 584 0,01%

Odenilson Vicente Missão 486 0,01%

Rozenilda Buchhorn PDT 484 0,01%

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Baré Avante 171 0,01%

Antonio Garcia PSDB 70 0,01%

Deputado federal

Entre os candidatos a deputado federal, Beto Preto (PSD) aparece com a maior votação entre os nomes informados, com 176.935 votos, equivalentes a 2,83%.

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Arilson Chiorato (PT) ficou na segunda posição, com 77.663 votos (1,24%). Na sequência aparecem Guilherme Livoti (NOVO), com 4.228 votos, Carlos Gasparin (Missão), com 463, e Pastor Jurandir (REDE), com 142 votos.

Confira a votação:

Candidato Partido Votos Percentual

Beto Preto PSD 176.935 2,83%

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Arilson Chiorato PT 77.663 1,24%

Guilherme Livoti NOVO 4.228 0,07%

Carlos Gasparin Missão 463 0,01%

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Pastor Jurandir REDE 142 0,01%

Considerando os candidatos das duas disputas, Beto Preto foi o nome com maior número de votos entre todos os relacionados, com 176.935 votos. Na disputa estadual, Odarlone Orente liderou a lista, com 10.760 votos.


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Apucarana Beto Preto CANDIDATOS Eleições Odarlone Orente resultados eleitorais
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