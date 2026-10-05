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292 CANDIDATOS

Veja a votação completa para deputado federal em Apucarana

Ao todo, 292 candidatos receberam votos no município; eleições foram realizadas neste domingo (4)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja a votação completa para deputado federal em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Ao todo, 292 candidatos a deputado federal receberam pelo menos um voto, em Apucarana, nas eleições realizadas neste domingo (4). A relação abaixo apresenta os candidatos em ordem decrescente de votação, do mais votado para o menos votado. Os nomes que não receberam votos não foram incluídos.

O candidato Beto Preto (PSD) foi o mais votado para deputado federal no município. Ele recebeu 21.209 votos no município.

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Votação para deputado federal em Apucarana

Beto Preto – 21.209

Arilson Chiorato – 6.960

Jeffrey Chiquini – 5.207

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Sargento Fahur – 4.332

Felipe Francischini – 3.086

Guilherme Livoti – 2.764

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Guilherme Kilter – 2.487

Neto Santos da Multiloja – 1.688

Luisa Canziani – 1.601

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Rosangela Moro – 1.526

Delegado Francischini – 1.078

Ricardo Arruda – 942

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Marco Brasil – 844

Newton Bonin – 828

Ana Júlia – 801

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Carol Dartora – 717

Sergio Souza – 681

Renato Freitas – 476

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Delegado Matheus Laiola – 457

Pedro Lupion – 383

Pedro Deyrot – 373

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Paulo Martins – 347

Roberto Requião – 318

Meri Martins – 311

Delegado Tito Xerifão – 260

Da Costa do Perdeu Piá – 211

Marlei Fernandes – 185

Diego Garcia – 182

Gilson de Souza – 177

Ricardo Barros – 170

Baré – 161

André Vargas – 153

Beto Richa – 134

Gabriel Bertolucci – 129

Marcelo Rangel – 126

Zeca Dirceu – 112

Delegado Guilherme Dias – 107

Adilson Seidi – 104

Marcelo Belinati – 90

Pastor Carlos Eduardo – 86

Cloara Pinheiro – 79

Santin Roveda – 77

Carlos Gasparin – 76

Vermelho – 71

Felipe Juliani – 70

Luiz Nishimori – 69

Aline Sleutjes – 68

Renan Ceschin – 67

Homero Marchese – 65

Rejane Soldani – 58

Henrique Mecabô – 57

Carlise Kwiatkowski – 56

Stephanes – 55

Tião Medeiros – 54

Marcio Pacheco – 53

Rogerio Carboni – 53

Laís Leão – 51

Toninho Wandscheer – 49

Rodrigo João Pimenta – 49

Pastor Jurandir – 47

Luizão Goulart – 47

Leandre – 45

Soldado Gerson – 43

Tadeu Veneri – 42

Professora Ana Lúcia – 41

Junior Santos Rosa – 40

Boca Aberta – 36

Wilson Soler – 32

Alana Landal – 32

Paranhos – 31

Luciano Ducci – 31

Alfredo Kaefer – 29

Professor Julio Rodrigues – 29

Pr. Gilson da Ambulância – 29

Shanisys – 29

Subtenente Dioney – 28

Daniel Godri Jr – 28

Dr Taffarel Defensor Animais – 28

Heraldo Trento – 27

Eder Bublitz – 27

Oswaldo Eustáquio – 26

Léo Molina – 25

Rodrigo Estacho – 24

Adriana Araujo – 24

Saymon Veiga – 24

Indiara Barbosa – 23

Ualid Rabah – 23

Mineiro – 23

Sergio Fialho – 23

Ademar Dorfschmidt – 22

Sargento Tânia Guerreiro – 22

Capitão Marques – 21

Welter – 20

Eduardo Gazzi – 20

Darlan Scalco – 19

Clodomir Ascari – 19

Zezinho Fisioterapeuta – 19

Flávio Ferrari - Faca na Bota – 18

Camilla Gonda – 18

Karime Fayad – 17

Marcelo Dal Negro – 16

Dr. Paulo Fontinelli – 16

Luciana Rafagnin – 15

Professora Marli do Esporte – 15

Gilvan Federal – 15

Débora Carvalho – 15

Mari Grotti – 15

Solitário – 14

Ghiovanny Lorusso – 14

Carol Silva – 14

Ricardo Maia – 14

Tulio Bandeira – 13

Alan Leal – 13

Aliel Machado – 12

Paulo Litro – 12

Professora Terezinha – 12

Pedro Radade – 12

Rafael Dantas – 11

Darlon Paraná Pop – 11

Izac Araújo O Homem do Chicote – 11

Ratinho de Colombo – 10

João Ardigo – 10

Professor Gustavo Aguera – 10

Leandro Dias – 10

Jocelito Canto – 9

Amin Hannouche – 9

Lucas Barone – 9

Airton José – 9

Manos Beer – 9

Professor Mozart – 9

Paulo Espíndola Caminhoneiro – 9

Dra. Yvis – 9

Cristina Silvestri – 8

Alexandre Leprevost – 8

Toninho Fenelon da Farmácia – 8

Rosane Ferreira – 8

Marco Antonio Travessolo – 8

Marisa Lobo - Psicóloga Cristã – 8

Marcia Santos – 8

Leonna Moriale – 8

Giovanny Godoi – 8

Matheus Moreira – 8

Soldado Arruda – 8

Professor Valter – 7

Acsa Bonjardim – 7

Jocelino Veloso – 7

Flávia Prazeres – 7

Matheus Zozoloto – 7

Neuza Viganó – 6

Eduardo Guadagnin – 6

Dani Ziober – 6

Bianca Soares – 6

Ekedji Lu Ferreira – 6

Naiany Hruschka – 5

Dr. Giuliano Turetta – 5

Policial Martins – 5

Marta Padovani – 5

Professora Amábile – 5

Letícia Fanini – 5

Renata Bueno – 5

Rangel – 5

Lambe-Lambe – 5

Dra Amanda Medeiros – 5

Cássia D'Amore – 5

Caroline Barbosa – 5

Gibelle – 5

Hermes Frangão Parcianello – 4

Walter Volpato – 4

Soldado Pastor Ezequiel – 4

Vereador Ademilson – 4

Professor Saulo – 4

Darwin – 4

Julia Marinho – 4

Wolmir Aguiar – 4

Jesus Brasil – 4

Subtenente Everton – 4

Bernna Wanessa – 4

Dr. Ranieri – 3

Ana Pavelski – 3

Diego Rodrigues – 3

Ricardo Pinaffi – 3

Janaína Naumann – 3

Marcio Rosa – 3

Chimentão – 3

Cristina Balestra – 3

Cabo Lins – 3

Letícia Fernandes – 3

Adão Pereira Federal – 3

Psicóloga Elaine Michele – 3

Enfermeira Suzana Rabelo – 3

Dani Biondo Crocetti – 3

David Antunes – 3

Charleston Júnior Inclusão – 3

Romano – 3

André Ribeiro – 3

Soldado Guedes – 3

Aline Gonçalves – 3

Sara Lima – 3

Janaina Bombeira – 3

Pastora Lislaine – 3

Deborah Tozetto – 3

Rose Protetora dos Animais – 3

Abujamra – 3

Mila Paraná – 3

Professor Euler – 2

Galo da TV – 2

Robison Pedroso – 2

Andrea Dias – 2

Emanuel Cavalar – 2

Evandro Roman – 2

Professora Angela Garcia – 2

Dr. Sérgio da Saúde – 2

Adilson do Bar Restaurante – 2

Lucas Siqueira – 2

Sérgio Gallina – 2

Célio Rodrigues e Coletivo – 2

Mario Certo – 2

Dr. Guilherme Machado – 2

Ana Lúcia – 2

Edson Fernando – 2

Silvia Winter – 2

Aloisio Nascimento – 2

Investigador Kleber Kombate – 2

Diego Werner – 2

Bernadete Brandão – 2

Juvanci – 2

Prof. This – 2

Prof. Yan Gaudard – 2

Faynara Barbosa – 2

Dra Rolse de Paula – 2

Salete das Lápides – 2

Cecília do Povo – 2

Mari Guedes Pcd – 2

Fernando Garbatchevski – 2

Dra Drielli – 2

Andrey Luiz – 2

Rômulo Veras – 2

Prof. João Henrique – 2

Dr. Ricardo Veterinário – 2

Aroldo Santos – 2

Sidnei Jardim – 2

Marco Zero – 2

Dilceu Sperafico – 1

Chico Brasileiro – 1

Neguinho Grassi – 1

Marjorie Ferreira – 1

Elis Saldivar – 1

Dr Magno – 1

Thiago Bruger – 1

Elcio Jaime – 1

Ana Novais – 1

Julieta Reis – 1

Samuel Ribas – 1

Dr. Francismar – 1

Jeane – 1

Dra. Cris Veloso – 1

Fábio Gaspar da Saúde – 1

Diego do Valle – 1

Gil dos Anjos – 1

Cantora Juliana Valiati – 1

Izaias Salustiano – 1

Silvio Przywitowski – 1

Delegado Federal Alamino – 1

Cleir Brandão – 1

Mãe Gi – 1

Jornalista Isaak Almeida – 1

Edison Nascimento – 1

Eduardo Reiner – 1

Leandro Pinto – 1

William Barros – 1

Enfermeira Marilu – 1

Bruna Esmanhoto – 1

Paulinho do Asfalto – 1

Anita de Biasi – 1

Francis Cavalcanti – 1

Protetora Silvana Coradi – 1

Dra Rosangêla Silveira – 1

Milene Zerek – 1

Leonice Ilek – 1

Fabiana Vieira – 1

Cris Mello – 1

Manu Shtorach – 1

Sub-Tenente França – 1

Braga – 1

Dr. Water – 1

Jornalista Tony Kilim – 1

Rene Peninha – 1

Cintia Siqueira – 1

Fred Simoni – 1

Joni Correia – 1

Enilce Ferreira – 1

João Batista – 1


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Apucarana deputados federais eleições 2023 resultados eleitorais
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