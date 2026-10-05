Veja a votação completa para deputado federal em Apucarana
Ao todo, 292 candidatos receberam votos no município; eleições foram realizadas neste domingo (4)
Ao todo, 292 candidatos a deputado federal receberam pelo menos um voto, em Apucarana, nas eleições realizadas neste domingo (4). A relação abaixo apresenta os candidatos em ordem decrescente de votação, do mais votado para o menos votado. Os nomes que não receberam votos não foram incluídos.
O candidato Beto Preto (PSD) foi o mais votado para deputado federal no município. Ele recebeu 21.209 votos no município.
Votação para deputado federal em Apucarana
Beto Preto – 21.209
Arilson Chiorato – 6.960
Jeffrey Chiquini – 5.207
Sargento Fahur – 4.332
Felipe Francischini – 3.086
Guilherme Livoti – 2.764
Guilherme Kilter – 2.487
Neto Santos da Multiloja – 1.688
Luisa Canziani – 1.601
Rosangela Moro – 1.526
Delegado Francischini – 1.078
Ricardo Arruda – 942
Marco Brasil – 844
Newton Bonin – 828
Ana Júlia – 801
Carol Dartora – 717
Sergio Souza – 681
Renato Freitas – 476
Delegado Matheus Laiola – 457
Pedro Lupion – 383
Pedro Deyrot – 373
Paulo Martins – 347
Roberto Requião – 318
Meri Martins – 311
Delegado Tito Xerifão – 260
Da Costa do Perdeu Piá – 211
Marlei Fernandes – 185
Diego Garcia – 182
Gilson de Souza – 177
Ricardo Barros – 170
Baré – 161
André Vargas – 153
Beto Richa – 134
Gabriel Bertolucci – 129
Marcelo Rangel – 126
Zeca Dirceu – 112
Delegado Guilherme Dias – 107
Adilson Seidi – 104
Marcelo Belinati – 90
Pastor Carlos Eduardo – 86
Cloara Pinheiro – 79
Santin Roveda – 77
Carlos Gasparin – 76
Vermelho – 71
Felipe Juliani – 70
Luiz Nishimori – 69
Aline Sleutjes – 68
Renan Ceschin – 67
Homero Marchese – 65
Rejane Soldani – 58
Henrique Mecabô – 57
Carlise Kwiatkowski – 56
Stephanes – 55
Tião Medeiros – 54
Marcio Pacheco – 53
Rogerio Carboni – 53
Laís Leão – 51
Toninho Wandscheer – 49
Rodrigo João Pimenta – 49
Pastor Jurandir – 47
Luizão Goulart – 47
Leandre – 45
Soldado Gerson – 43
Tadeu Veneri – 42
Professora Ana Lúcia – 41
Junior Santos Rosa – 40
Boca Aberta – 36
Wilson Soler – 32
Alana Landal – 32
Paranhos – 31
Luciano Ducci – 31
Alfredo Kaefer – 29
Professor Julio Rodrigues – 29
Pr. Gilson da Ambulância – 29
Shanisys – 29
Subtenente Dioney – 28
Daniel Godri Jr – 28
Dr Taffarel Defensor Animais – 28
Heraldo Trento – 27
Eder Bublitz – 27
Oswaldo Eustáquio – 26
Léo Molina – 25
Rodrigo Estacho – 24
Adriana Araujo – 24
Saymon Veiga – 24
Indiara Barbosa – 23
Ualid Rabah – 23
Mineiro – 23
Sergio Fialho – 23
Ademar Dorfschmidt – 22
Sargento Tânia Guerreiro – 22
Capitão Marques – 21
Welter – 20
Eduardo Gazzi – 20
Darlan Scalco – 19
Clodomir Ascari – 19
Zezinho Fisioterapeuta – 19
Flávio Ferrari - Faca na Bota – 18
Camilla Gonda – 18
Karime Fayad – 17
Marcelo Dal Negro – 16
Dr. Paulo Fontinelli – 16
Luciana Rafagnin – 15
Professora Marli do Esporte – 15
Gilvan Federal – 15
Débora Carvalho – 15
Mari Grotti – 15
Solitário – 14
Ghiovanny Lorusso – 14
Carol Silva – 14
Ricardo Maia – 14
Tulio Bandeira – 13
Alan Leal – 13
Aliel Machado – 12
Paulo Litro – 12
Professora Terezinha – 12
Pedro Radade – 12
Rafael Dantas – 11
Darlon Paraná Pop – 11
Izac Araújo O Homem do Chicote – 11
Ratinho de Colombo – 10
João Ardigo – 10
Professor Gustavo Aguera – 10
Leandro Dias – 10
Jocelito Canto – 9
Amin Hannouche – 9
Lucas Barone – 9
Airton José – 9
Manos Beer – 9
Professor Mozart – 9
Paulo Espíndola Caminhoneiro – 9
Dra. Yvis – 9
Cristina Silvestri – 8
Alexandre Leprevost – 8
Toninho Fenelon da Farmácia – 8
Rosane Ferreira – 8
Marco Antonio Travessolo – 8
Marisa Lobo - Psicóloga Cristã – 8
Marcia Santos – 8
Leonna Moriale – 8
Giovanny Godoi – 8
Matheus Moreira – 8
Soldado Arruda – 8
Professor Valter – 7
Acsa Bonjardim – 7
Jocelino Veloso – 7
Flávia Prazeres – 7
Matheus Zozoloto – 7
Neuza Viganó – 6
Eduardo Guadagnin – 6
Dani Ziober – 6
Bianca Soares – 6
Ekedji Lu Ferreira – 6
Naiany Hruschka – 5
Dr. Giuliano Turetta – 5
Policial Martins – 5
Marta Padovani – 5
Professora Amábile – 5
Letícia Fanini – 5
Renata Bueno – 5
Rangel – 5
Lambe-Lambe – 5
Dra Amanda Medeiros – 5
Cássia D'Amore – 5
Caroline Barbosa – 5
Gibelle – 5
Hermes Frangão Parcianello – 4
Walter Volpato – 4
Soldado Pastor Ezequiel – 4
Vereador Ademilson – 4
Professor Saulo – 4
Darwin – 4
Julia Marinho – 4
Wolmir Aguiar – 4
Jesus Brasil – 4
Subtenente Everton – 4
Bernna Wanessa – 4
Dr. Ranieri – 3
Ana Pavelski – 3
Diego Rodrigues – 3
Ricardo Pinaffi – 3
Janaína Naumann – 3
Marcio Rosa – 3
Chimentão – 3
Cristina Balestra – 3
Cabo Lins – 3
Letícia Fernandes – 3
Adão Pereira Federal – 3
Psicóloga Elaine Michele – 3
Enfermeira Suzana Rabelo – 3
Dani Biondo Crocetti – 3
David Antunes – 3
Charleston Júnior Inclusão – 3
Romano – 3
André Ribeiro – 3
Soldado Guedes – 3
Aline Gonçalves – 3
Sara Lima – 3
Janaina Bombeira – 3
Pastora Lislaine – 3
Deborah Tozetto – 3
Rose Protetora dos Animais – 3
Abujamra – 3
Mila Paraná – 3
Professor Euler – 2
Galo da TV – 2
Robison Pedroso – 2
Andrea Dias – 2
Emanuel Cavalar – 2
Evandro Roman – 2
Professora Angela Garcia – 2
Dr. Sérgio da Saúde – 2
Adilson do Bar Restaurante – 2
Lucas Siqueira – 2
Sérgio Gallina – 2
Célio Rodrigues e Coletivo – 2
Mario Certo – 2
Dr. Guilherme Machado – 2
Ana Lúcia – 2
Edson Fernando – 2
Silvia Winter – 2
Aloisio Nascimento – 2
Investigador Kleber Kombate – 2
Diego Werner – 2
Bernadete Brandão – 2
Juvanci – 2
Prof. This – 2
Prof. Yan Gaudard – 2
Faynara Barbosa – 2
Dra Rolse de Paula – 2
Salete das Lápides – 2
Cecília do Povo – 2
Mari Guedes Pcd – 2
Fernando Garbatchevski – 2
Dra Drielli – 2
Andrey Luiz – 2
Rômulo Veras – 2
Prof. João Henrique – 2
Dr. Ricardo Veterinário – 2
Aroldo Santos – 2
Sidnei Jardim – 2
Marco Zero – 2
Dilceu Sperafico – 1
Chico Brasileiro – 1
Neguinho Grassi – 1
Marjorie Ferreira – 1
Elis Saldivar – 1
Dr Magno – 1
Thiago Bruger – 1
Elcio Jaime – 1
Ana Novais – 1
Julieta Reis – 1
Samuel Ribas – 1
Dr. Francismar – 1
Jeane – 1
Dra. Cris Veloso – 1
Fábio Gaspar da Saúde – 1
Diego do Valle – 1
Gil dos Anjos – 1
Cantora Juliana Valiati – 1
Izaias Salustiano – 1
Silvio Przywitowski – 1
Delegado Federal Alamino – 1
Cleir Brandão – 1
Mãe Gi – 1
Jornalista Isaak Almeida – 1
Edison Nascimento – 1
Eduardo Reiner – 1
Leandro Pinto – 1
William Barros – 1
Enfermeira Marilu – 1
Bruna Esmanhoto – 1
Paulinho do Asfalto – 1
Anita de Biasi – 1
Francis Cavalcanti – 1
Protetora Silvana Coradi – 1
Dra Rosangêla Silveira – 1
Milene Zerek – 1
Leonice Ilek – 1
Fabiana Vieira – 1
Cris Mello – 1
Manu Shtorach – 1
Sub-Tenente França – 1
Braga – 1
Dr. Water – 1
Jornalista Tony Kilim – 1
Rene Peninha – 1
Cintia Siqueira – 1
Fred Simoni – 1
Joni Correia – 1
Enilce Ferreira – 1
João Batista – 1