Veja a previsão do tempo para o feriado '7 de setembro' em Apucarana

Na quinta-feira, um novo sistema frontal avança, com expectativa maior para ocorrência de chuva no período da noite, especialmente no interior paranaense (a partir do oeste e sudoeste). Ao longo do dia o sol predomina em praticamente todas as regiões do estado do Paraná. Sensação de tempo bem abafado.

Em Apucarana, localizada ao norte do estado do Paraná, o tempo desta quinta-feira, feriado de 7 de setembro, terá mínima em 15°C e máxima podendo chegar aos 29°C, segundo o site oficial do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

Não há previsão de chuva para hoje, o tempo seguirá firme com sol e nuvens predominantes durante o decorrer do dia. A previsão é de que a quinta seja agradável e o clima continue estável na Cidade Alta.

