Veja a previsão do tempo para o domingo em Apucarana

Em Apucarana, o domingo será com muitas nuvens, com mínima de 12°C e máxima de 23°C

De acordo com o Simepar, neste domingo, amanhece frio no Paraná. Existe risco de ocorrência de geadas na "metade sul" do Estado, pois o resfriamento é mais expressivo na área de divisa com Santa Catarina. Nebulosidade variável ao longo do dia. À noite o tempo volta a ficar instável a partir das áreas de divisa com o Mato Grosso do Sul e de fronteira com o Paraguai.

Na segunda-feira o tempo fica mais instável no Paraná, com previsão de chuvas nas diversas regiões. As temperaturas seguem mais amenas ao longo do dia. O acumulado de chuva começa a ficar mais significativo no Estado. A tendência é de termos algumas pancadas de moderadas a fortes, inclusive acompanhadas de trovoadas.

Na segunda-feira, o dia será parcialmente nublado em Apucarana, com pancadas de chuva. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.

