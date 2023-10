Veja a previsão do tempo para este sábado (21) em Apucarana

Apucarana não deve registrar chuva durante este sábado (21), segundo aponta o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Conforme o instituto meteorológico, o município amanheceu com 16 °C e deve ter a máxima durante a tarde de 28 °C.

Sábado com poucas chances de chuva no Paraná. O Sol volta a predominar e a esquentar um pouco mais, embora ainda de forma mais lenta a elevação entre os setores sul e leste. Na faixa oeste e norte, volta a esquentar mais até tarde.

No domingo (22) no Paraná, ainda com predomínio de tempo mais estável. Em média as temperaturas vão se elevar mais entre as regiões do estado. Alguma chuva na tarde/noite pode ocorrer, isto de forma bem pontual a partir de porções mais ao sul e próximo da divisa com Santa Catarina.



