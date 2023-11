Veja a previsão do tempo para este feriado de finados em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Na quinta-feira, um sistema de baixa pressão se intensifica sobre o Sul do Brasil. Com isso, o ambiente atmosférico vai continuar bastante favorável para a formação de áreas de instabilidade sobre o Paraná. Inclusive, o risco para ocorrência de tempestades segue bastante elevado, principalmente no interior paranaense. A sensação de tempo abafado também se mantém sobre o Estado.

Em Apucarana, cidade ao norte do Paraná, o feriado de finados apresenta-se com clima semelhante aos dias anteriores. O site do Simepar informa que a mínima será de 17°C e a máxima de 27°C e não indica que haverá chuva.

Entretanto, o site ClimaTempo afirma que existe sim probabilidade de chuva, sendo 67% o porcentual e 8mm distribuídos para a quinta-feira, 2 de novembro.

