Veja a previsão do tempo para este domingo em Apucarana

De acordo com o Simepar, apesar das condições do tempo terem melhorado em relação as chuvas registradas na madrugada anterior, ainda há muita disponibilidade de umidade, mantendo a presença de nebulosidade sobre o estado. Chuvas fracas também estão sendo registradas em alguns setores, principalmente entre a RMC e o litoral, mas com eventos isolados e sem acumulados significativos.

Neste domingo, com o deslocamento da frente fria para a região Sudeste do País, o tempo volta a ficar estável em parte do estado. Entre o leste, Campos Gerais e o sul, devido a circulação dos ventos, haverá uma maior cobertura de nuvens com chuvas fracas/chuviscos isolados entre a RMC e as praias. Nestes setores, as temperaturas ficam amenas no decorrer do dia, enquanto que nas demais regiões a tarde será agradável.

Na segunda-feira, o tempo segue estável em grande parte do Paraná, apenas entre a Serra do Mar e as praias, são esperadas algumas chuvas fracas/chuviscos isolados no decorrer do dia. Entre as regiões leste e os Campos Gerais, ainda haverá presença de nuvens, mas o sol aparece em alguns momentos entre estas. Nas demais regiões, o sol predomina e a tarde será quente entre o oeste, noroeste e norte do estado.

Em Apucarana, o domingo será nublado, com mínima de 15°C e máxima de 24°C.

