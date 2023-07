Veja a previsão do tempo para este domingo (16) em Apucarana

Segundo Simepar, o domingo pode apresentar um aumento de nebulosidade e ocorrências de chuvas pelo Paraná. No entanto, as chuvas previstas devem ser isoladas, com maiores chances de ocorrer no interior do estado.

O frio não será tão intenso com foi no sábado, mas as mínimas giram em torno de 5 e 7ºC em algumas regiões entre o centro-sul e os Campos Gerais

Em Apucarana, ainda de acordo com o Simepar, o domingo deve ser repleto de nuvens, mas o sol pode aparecer durante o dia. Apesar da grande quantidade de nuvens, segundo o instituto de meteorologia, não há a probabilidade de chuva na cidade.

O domingo também não deve apresentar frio intenso como no sábado. A mínima será de 12Cº e máxima de 20Cº.

