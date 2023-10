Veja a previsão do tempo para este domingo (15) em Apucarana

Apucarana não deve registrar chuva durante este domingo (15), segundo aponta o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Conforme o instituto meteorológico, o município amanheceu com 15 °C e deve ter a máxima durante a tarde de 29 °C.

Neste domingo a sensação de tempo abafado predomina no interior do Paraná. Na faixa norte do Estado, o sol aparece e as temperaturas se elevam bastante, com chuvas rápidas e localizadas a partir da tarde.

Já entre o oeste, sudoeste e centro-sul, áreas de instabilidade atuam em vários momentos do dia. Há risco para temporais localizados nesses setores, com raios associados. Entre a RMC e o litoral, o céu continua encoberto, com pouca variação das temperaturas e chuviscos/chuvas fracas ocasionais.



