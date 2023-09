Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26) em Apucarana

A partir da terça-feira, aumenta a instabilidade no Paraná, ou seja, volta a chover com mais intensidade e de forma mais espalhada no Estado. A sensação de calor já não fica intensa. No entanto, na faixa norte as temperaturas ainda atingem valores superiores aos 35°C.

Apucarana, situada ao Norte do Paraná, apresenta-se ainda com temperaturas elevadas nesta terça-feira (26), a mínima será de 23°C, ou seja, o dia já amanhecerá quente. A máxima chegará aos 39°C no período da tarde, segundo o Simepar.

No entanto, de acordo com o site oficial do Cima Tempo, será um dia de sol com aumento de nuvens ao decorrer do dia, com previsão de pancadas de chuva à tarde. Sendo 5mm previstos distribuídos para a terça-feira, com chances de início da chuva às 10h00.

