Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (22) em Apucarana

Durante a terça-feira o tempo permanece estável na maioria dos municípios do Paraná. Ainda ocorre uma variação da nebulosidade do leste ao litoral, mas sem prognóstico de chuva. Predomínio de sol no Estado, com rápida elevação das temperaturas e sensação de tempo mais abafado no decorrer da tarde.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

A terça-feira (22) em nossa querida Cidade Alta, estará com elevações consideráveis na temperatura. A mínima está prevista de 15ºC e máxima podendo alcançar os 32ºC, de acordo com o Sistema de Previsão Meteorológico Clima Tempo.

continua após publicidade

Apucarana, cidade ao norte do estado do Paraná terá um dia de presença do sol marcante, com algumas nuvens no céu. Não há previsões de chuva para a terça-feira, podendo ocorrer chuvas somente no último dia útil desta semana.

Siga o TNOnline no Google News