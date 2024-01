Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (12) em Apucarana

Na sexta-feira, a instabilidade se mantém elevada sobre o Paraná, pois a massa de ar que atua no estado é aquecida e úmida. Ainda deve chover em vários momentos do dia, mas as precipitações mais fortes ocorrem preferencialmente entre a tarde e a noite. Risco de tempestades é elevado, especialmente no interior paranaense. No leste (RMC/praias) não esquenta tanto em relação aos últimos dias.

Em Apucarana, a mínima prevista para esta sexta-feira (12), é de 21°C e a máxima poderá chegar aos 28°C, segundo o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Ainda de acordo com o site, a sexta-feira deverá ser chuvosa, com 10,3 milímetros para o dia, previstos para começarem por volta das 12h00. Há 96% de probabilidade de ocorrência de chuva, por isso, não esqueça seu guarda-chuva.

