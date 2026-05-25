Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira (25) em Apucarana

Os moradores de Apucarana que saírem de casa nesta segunda-feira (25) não podem se esquecer do guarda-chuva. Segundo dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia começou com tempo estável e clima ameno, mas o cenário deve mudar no período da tarde.

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Nas primeiras horas da manhã (por volta das 6h30), as estações meteorológicas registraram a marca de 17 °C na cidade. Ao longo do dia, as temperaturas sobem gradativamente de forma agradável. A máxima prevista é de 24 °C, pico que deve ser atingido por volta das 14 horas.

Mudança no tempo

A estabilidade climática dura pouco. A partir das 15 horas, há previsão de chuva para a Cidade Alta. Apesar da probabilidade ser bastante alta (98%), o volume esperado é baixo: apenas 2,1 mm de precipitação acumulada, que devem se estender em pancadas fracas até as 19 horas.