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Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira (15) em Apucarana

A probabilidade de chuva para esta segunda é de 98%, de acordo com o Simepar

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 06:54:23 Editado em 15.06.2026, 06:54:21
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Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira (15) em Apucarana
Autor Previsão do tempo é de chuva em Apucarana - Foto: Da Redação

Os moradores de Apucarana devem manter o guarda-chuva por perto nesta segunda-feira (15). De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana começa com tempo instável, alta umidade e temperaturas amenas na Cidade Alta.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (15) em Apucarana e região

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A probabilidade de chuva para esta segunda é de 98%. Apesar da alta chance de precipitação, não há previsão de temporais: o volume acumulado esperado é baixo, de apenas 2,5 mm. A instabilidade deve se apresentar na forma de garoas e chuvas contínuas e de fraca intensidade, distribuídas ao longo de quase todas as horas do dia. Esse cenário mantém a umidade relativa do ar bastante elevada, variando entre 81% e 99%.

Com o céu encoberto, as temperaturas variam pouco. O dia amanheceu com os termômetros marcando 17 °C nas primeiras horas da manhã. A temperatura sobe de forma lenta e a máxima não deve ultrapassar os 21 °C, pico que será atingido por volta das 14h. A partir do fim da tarde, o clima volta a esfriar, estabilizando na casa dos 17 °C durante a noite.

Os ventos sopram de forma leve na cidade, com média de 4 km/h e rajadas que podem alcançar no máximo 22 km/h, sem causar transtornos. O sol, que apareceu de forma tímida entre as nuvens às 07h06, se põe às 17h48.

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Apucarana chuva clima instável previsão do tempo temperaturas amenas umidade
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