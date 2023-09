Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (14) em Apucarana

Na quinta-feira, a frente fria se afasta ao longo do dia, do Paraná para São Paulo. O ciclone associado a este sistema frontal, tem seu centro mais intenso na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná, ventos de moderados a fortes são esperados ainda, e especialmente na "metade sul" do estado.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Em Apucarana, cidade ao Norte do Paraná as temperaturas apresentam uma baixa comparando aos dias anteriores, a mínima estará em 12°C e a máxima pode chegar aos 19°C.

continua após publicidade

A quinta-feira, 14 de setembro, prevê pancadas de chuva logo pela manhã na Cidade Alta. Ao decorrer das horas o tempo poderá ficar mais estável, com muitas nuvens no céu no período da tarde mas provavelmente sem chuva. Sendo previstos um total de 8mm para o dia e 83% de ocorrência de chuva.

Siga o TNOnline no Google News