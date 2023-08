Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (10) em Apucarana

Nesta quinta-feira, uma área de baixa pressão atmosférica, se afasta mais para o mar, na altura do sul do Brasil. No Paraná, porções mais ao sul, leste e parte do norte do estado, ainda concentram mais nebulosidade, com algumas chuvas isoladas. Em relação às temperaturas, esquenta mais na faixa oeste e ao norte do Paraná. Entre o sul e o leste, uma elevação mais lenta das temperaturas é esperado, com valores mais amenos.

Apucarana apresenta mais uma mudança nesta semana, na terça e quarta-feira tivemos dias de chuva e frio, porém a quinta apresenta-se diferente. A temperatura mínima será de 16ºC e a máxima de 28ºC. Durante o dia haverá presença do sol em alguns momentos com nuvens.

Na Cidade Alta não temos previsão de chuva para a quinta-feira.

