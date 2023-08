Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (23) em Apucarana

Até quarta-feira, dia 23 de agosto, a estabilidade atmosférica predomina nas diversas regiões do Paraná, região sul do país. Forte aquecimento previsto em todo o Estado. As temperaturas ficam elevadas e faz calor durante a tarde. Destaque para os setores oeste e norte, com valores acima dos 30°C.

Em nossa querida Apucarana, situada na região Norte do Estado do Paraná, as temperaturas se mantém altas nesta quarta-feira. Mínimas de 20ºC e máximas podendo chegar aos 32ºC no período da tarde.

A Cidade Alta terá um dia de sol predominante com poucas nuvens no céu. Seguiremos a semana sem previsões de chuva, como de costume com o restante da semana. Poderá ocorrer pancadas de chuva somente na sexta-feira, de acordo com informações do Clima Tempo.

