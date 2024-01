Veja a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (7)

A região de Apucarana, no norte do Paraná, não deve registrar chuvas durante este domingo (7), de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O instituto meteorológico aponta que o dia será ensolarado e chuvas devem ser registradas apenas a partir da próxima quinta-feira (11). A temperatura máxima para este domingo pode chegar a 33 ºC, enquanto a mínima é de 21 ºC.

Paraná

O tempo foi estável no Estado nesta madrugada de domingo. Há presença de nuvens baixas entre o centro-sul, Campos Gerais e o leste paranaense. Nos trechos de serra a visibilidade está reduzida. Temperaturas continuam bastante elevadas entre o oeste e o noroeste do Paraná, com valores acima dos 25°C em alguns municípios.



